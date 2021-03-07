Похолодание и мокрый снег: стало известно, какой будет погода в Украине 8-го марта

В большинстве регионов Украины ожидается незначительное похолодание, возможен мокрый снег.

На дорогах, кроме южных регионов, местами гололедица / фото УНИАН, Сергей Чузавков

В Международный женский день на большей части территории страны, за исключением южных областей, возможен небольшой мокрый снег и порывистый ветер. На дорогах, кроме южных регионов, местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, сообщает "Метеопрог".

Прогноз погоды на 8 марта:

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +2...+4 °С.

Читайте также Прикарпатье в начале весны засыпало снегом (видео)В Днепропетровской области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +2...+4 °С.

В Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях облачно, небольшой мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +1...+3 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +1...+3 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем 0...+2 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем 0...+2 °С.

В Волынской области облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+3 °С.

В Ровненской области облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +2...+4 °С.

В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 °С, днем +3...+5 °С.

Северный регион Украины

В Житомирской области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +1...+3 °С.

В Черниговской области облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем -1...+1 °С.

В Сумской области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем -1...+1 °С.

В Киевской области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +1...+3 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +1...+3 °С.

В Донецкой области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С.

В Луганской области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +2...+4 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.

В Херсонской, Одесской и Николаевской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +5...+7 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +5...+7 °С.

В Киеве облачно, небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +1...+3 °С.

Солнце взойдет в 6:23, а зайдет в 17:53. Долгота дня составит 11 ч. 30 мин.