Похолодание и мокрый снег: стало известно, какой будет погода в Украине 8-го марта
В большинстве регионов Украины ожидается незначительное похолодание, возможен мокрый снег.
В Международный женский день на большей части территории страны, за исключением южных областей, возможен небольшой мокрый снег и порывистый ветер. На дорогах, кроме южных регионов, местами гололедица.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, сообщает "Метеопрог".
Прогноз погоды на 8 марта:
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +2...+4 °С.
Прикарпатье в начале весны засыпало снегом (видео)В Днепропетровской области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +2...+4 °С.
В Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях облачно, небольшой мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +1...+3 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +1...+3 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем 0...+2 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем 0...+2 °С.
В Волынской области облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Ровненской области облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +2...+4 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 °С, днем +3...+5 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +1...+3 °С.
В Черниговской области облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем -1...+1 °С.
В Сумской области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем -1...+1 °С.
В Киевской области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +1...+3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +1...+3 °С.
В Донецкой области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С.
В Луганской области облачно, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +2...+4 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.
В Херсонской, Одесской и Николаевской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +5...+7 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +5...+7 °С.
В Киеве облачно, небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +1...+3 °С.
Солнце взойдет в 6:23, а зайдет в 17:53. Долгота дня составит 11 ч. 30 мин.
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