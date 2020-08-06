В Украине завтра без осадков, температура до +37° (карта)
В Украине завтра будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 августа, в Украине без осадков, температура до +37°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +20°, днем до +37°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +16°, днем до +31°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +14°, днем до +30°. В центре практически без осадков, температура ночью до +16°, днем до +36°.
По народному прогнозу, 7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря", поэтому этот день называли еще и зимоуказательницей.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+31°... +16°
- Днепр+35°... +19°
- Донецк+34°... +18°
- Житомир+31°... +16°
- Запорожье+34°... +19°
- Ивано-Франковск+30°... +14°
- Киев+30°... +18°
- Кропивницкий+33°... +17°
- Луганск+35°... +19°
- Луцк+31°... +18°
- Львов+30°... +16°
- Николаев+35°... +21°
- Одесса+34°... +21°
- Полтава+32°... +18°
- Ровно+31°... +16°
- Симферополь+32°... +20°
- Сумы+29°... +15°
- Тернополь+31°... +15°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+36°... +21°
- Хмельницкий+31°... +16°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+31°... +15°
- Черновцы+30°... +15°