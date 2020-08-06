В Украине завтра без осадков, температура до +37° (карта)

В Украине завтра будет жарко.

В Украине завтра будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 7 августа, в Украине без осадков, температура до +37°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +20°, днем до +37°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +16°, днем до +31°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +14°, днем до +30°. В центре практически без осадков, температура ночью до +16°, днем до +36°.

Погода в Украине на 7 августа / УНИАН

По народному прогнозу, 7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря", поэтому этот день называли еще и зимоуказательницей.

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