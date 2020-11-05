Завтра украинцев ждет приятная осенняя погода: температура до +13°, без осадков (карта)
Завтра почти по всей стране - облачно с прояснениями.
В пятницу, 6 ноября, на большей части территории Украины - пасмурно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +9° в центре, и до +13° - в южных областях.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Синоптик рассказала, когда в Украину придут первые морозы
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +7°, днем +9°.
- В Чернигове будет облачно, температура воздуха ночью +5°, днем +9°.
- Во Львове в пятницу пасмурно, ночью +5°, днем +7°.
- В Луцке облачно, ночью +6°, днем +8°.
- В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +8°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +6°, днем +7°, пасмурно.
- В Хмельницком завтра ночью +5°, днем +8°, облачно.
- В Ивано-Франковске завтра ночью +6°, днем +7°, пасмурно, без осадков.
- В Черновцах в пятницу небольшая облачность, ночью +6°, днем +9°.
- В Виннице завтра переменная облачность, температура воздуха +5°...+7°.
- В Житомире в пятницу небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +8°.
- В Черкассах ночью +6°, днем +9°, облачно.
- В Кропивницком пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +8°.
- В Полтаве завтра облачно, температура воздуха +7°...+8°.
- В Одессе 6 ноября будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.
- В Херсоне в пятницу ночью +5°, днем +9°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +11°.
- В Запорожье переменная облачность, температура ночью +7°, днем +9°.
- В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+9°.
- В Харькове переменная облачность, температура ночью +6°, днем +8°.
- В Днепре переменная облачность, температура ночью +7°, днем +8°.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +2°...+9°.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +6°, днем +9°.
- В Северодонецке завтра облачно, температура ночью +7°, днем +9°.
6 ноября. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Народное название: день Афанасия. Лучина мечет искры и не загорается - к оттепели. Лучина трещит - к морозу.
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Погода в Украине
- Винница+7°... +5°
- Днепр+8°... +7°
- Донецк+10°... +6°
- Житомир+8°... +7°
- Запорожье+9°... +7°
- Ивано-Франковск+10°... +6°
- Киев+9°... +7°
- Кропивницкий+8°... +6°
- Луганск+10°... +6°
- Луцк+8°... +7°
- Львов+7°... +5°
- Николаев+11°... +5°
- Одесса+13°... +6°
- Полтава+8°... +7°
- Ровно+8°... +7°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+9°... +5°
- Тернополь+7°... +6°
- Харьков+8°... +6°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницкий+8°... +5°
- Черкассы+9°... +6°
- Чернигов+9°... +5°
- Черновцы+10°... +6°
+21°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+21 °
Мин./макс. температура:+6° / +21°
Влажность:74 %
Давление:770 мм
Ветер: 1.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:43
Закат17:02
Фаза луны:
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