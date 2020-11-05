Завтра украинцев ждет приятная осенняя погода: температура до +13°, без осадков (карта)

16:30, 5 ноября 2020
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Завтра почти по всей стране - облачно с прояснениями.

Завтра в Украине - прохладно и сухо / фото УНИАН, Инна Соколовская
Завтра в Украине - прохладно и сухо / фото УНИАН, Инна Соколовская

В пятницу, 6 ноября, на большей части территории Украины - пасмурно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +9° в центре, и до +13° - в южных областях. 

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Синоптик рассказала, когда в Украину придут первые морозы

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +7°, днем +9°.
  • В Чернигове будет облачно, температура воздуха ночью +5°, днем +9°.
  • Во Львове в пятницу пасмурно, ночью +5°, днем +7°.
  • В Луцке облачно, ночью +6°, днем +8°.
  • В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +8°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +6°, днем +7°, пасмурно.
  • В Хмельницком завтра ночью +5°, днем +8°, облачно.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью +6°, днем +7°, пасмурно, без осадков.
  • В Черновцах в пятницу небольшая облачность, ночью +6°, днем +9°.
  • В Виннице завтра переменная облачность, температура воздуха +5°...+7°.
  • В Житомире в пятницу небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +8°.
  • В Черкассах ночью +6°, днем +9°, облачно.
  • В Кропивницком пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +8°.
  • В Полтаве завтра облачно, температура воздуха +7°...+8°.
  • В Одессе 6 ноября будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +5°, днем +9°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +11°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +7°, днем +9°.
  • В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+9°.
  • В Харькове переменная облачность, температура ночью +6°, днем +8°.
  • В Днепре переменная облачность, температура ночью +7°, днем +8°.
  • В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +2°...+9°.
  • В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +6°, днем +9°. 
  • В Северодонецке завтра облачно, температура ночью +7°, днем +9°.
Погода на 6 ноября / фото УНИАН
Погода на 6 ноября / фото УНИАН

6 ноября. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Народное название: день Афанасия. Лучина мечет искры и не загорается - к оттепели. Лучина трещит - к морозу.

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Автор: Елена Пилипчак

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