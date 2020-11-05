Завтра украинцев ждет приятная осенняя погода: температура до +13°, без осадков (карта)

Завтра почти по всей стране - облачно с прояснениями.

Завтра в Украине - прохладно и сухо / фото УНИАН, Инна Соколовская

В пятницу, 6 ноября, на большей части территории Украины - пасмурно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +9° в центре, и до +13° - в южных областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +7°, днем +9°.

В Чернигове будет облачно, температура воздуха ночью +5°, днем +9°.

Во Львове в пятницу пасмурно, ночью +5°, днем +7°.

В Луцке облачно, ночью +6°, днем +8°.

В Ривне в пятницу облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +8°.

В Тернополе температура воздуха ночью +6°, днем +7°, пасмурно.

В Хмельницком завтра ночью +5°, днем +8°, облачно.

В Ивано-Франковске завтра ночью +6°, днем +7°, пасмурно, без осадков.

В Черновцах в пятницу небольшая облачность, ночью +6°, днем +9°.

В Виннице завтра переменная облачность, температура воздуха +5°...+7°.

В Житомире в пятницу небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +8°.

В Черкассах ночью +6°, днем +9°, облачно.

В Кропивницком пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +8°.

В Полтаве завтра облачно, температура воздуха +7°...+8°.

В Одессе 6 ноября будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.

В Херсоне в пятницу ночью +5°, днем +9°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +11°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью +7°, днем +9°.

В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+9°.

В Харькове переменная облачность, температура ночью +6°, днем +8°.

В Днепре переменная облачность, температура ночью +7°, днем +8°.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +2°...+9°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +6°, днем +9°.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью +7°, днем +9°.

Погода на 6 ноября / фото УНИАН

6 ноября. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Народное название: день Афанасия. Лучина мечет искры и не загорается - к оттепели. Лучина трещит - к морозу.

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