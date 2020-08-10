Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°

Самая жаркая погода будет на юге.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, 11 августа в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +31°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +27°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +13°, днем до +28°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°.

Погода в Украине на 11 августа / УНИАН

По народному прогнозу, 11 августа - Калинин день. В этот день случаются первые утренние заморозки, которые в народе называют калинниками, и в народе говорят: "Пронеси, Господи, Каллиника мороком (туманом), а не морозом". Если похолодает, так и в начале сентября утренники будут холодными. Если на Калинов день не будет заморозков, так и Лука (5 сентября) не заморозит.

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