Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°
Самая жаркая погода будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 августа в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°.
Синоптики предупредили о грозах в Украине 10 августа
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +31°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +27°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +13°, днем до +28°. В центре практически без осадков, температура ночью до +14°, днем до +30°.
По народному прогнозу, 11 августа - Калинин день. В этот день случаются первые утренние заморозки, которые в народе называют калинниками, и в народе говорят: "Пронеси, Господи, Каллиника мороком (туманом), а не морозом". Если похолодает, так и в начале сентября утренники будут холодными. Если на Калинов день не будет заморозков, так и Лука (5 сентября) не заморозит.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+26°... +14°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+30°... +16°
- Житомир+26°... +15°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+26°... +17°
- Кропивницкий+28°... +16°
- Луганск+30°... +16°
- Луцк+28°... +15°
- Львов+28°... +15°
- Николаев+31°... +19°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+26°... +13°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+26°... +14°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+31°... +20°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+27°... +16°
- Чернигов+27°... +15°
- Черновцы+27°... +16°