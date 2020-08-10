В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +31° (карта)

Теплее всего будет на юге и востоке.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 августа, в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°.

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На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +28°.

В северных областях практически без осадков. Температура до +28°. В центре местами пройдут дожди, температура до +31°.

Погода в Украине на 10 августа / УНИАН

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