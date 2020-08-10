В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +31° (карта)
Теплее всего будет на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 августа, в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на следующей неделе
На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +28°.
В северных областях практически без осадков. Температура до +28°. В центре местами пройдут дожди, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+28°... +14°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+30°... +16°
- Житомир+27°... +14°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+26°... +14°
- Киев+25°... +16°
- Кропивницкий+28°... +15°
- Луганск+30°... +16°
- Луцк+27°... +15°
- Львов+27°... +15°
- Николаев+31°... +20°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+27°... +13°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+27°... +13°
- Харьков+28°... +15°
- Херсон+31°... +20°
- Хмельницкий+27°... +14°
- Черкассы+27°... +16°
- Чернигов+27°... +14°
- Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+24 °
Влажность:74 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:19
Закат20:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
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