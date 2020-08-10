В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +31° (карта)

08:00, 10 августа 2020
30
0

Теплее всего будет на юге и востоке.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / ua.depositphotos.com
В Украине сегодня местами пройдут дожди / ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 10 августа, в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на следующей неделе

На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +28°.

В северных областях практически без осадков. Температура до +28°. В центре местами пройдут дожди, температура до +31°.

Погода в Украине на 10 августа / УНИАН
Погода в Украине на 10 августа / УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
74 %
755 мм
2.8 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять