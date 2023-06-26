Произошла гроза с мощным порывистым ветром.

В понедельник, 26 июня, днем в Одессе произошло опасное метеорологическое явление и уровня (желтого) опасности. В частности произошла гроза с мощным порывистым ветром. По данным синоптиков, шквал равен 15-20 м/с. При этом его угроза сохранится до конца дня 26 июня.

В социальных сетях жители Одессы сообщают, что некоторые улицы подтоплены. Речь идет об улице Балковской и тому подобном. Также люди пишут, что "большая вода" наблюдается в парке Тараса Шевченко, в том числе в районе стадиона "Черноморец". В соцсетях тиражируются соответствующие видео.

В мэрии города население и гостей города просят максимально ограничить передвижение и поездки, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин. Не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередачи, осторожно передвигаться под деревьями – вследствие порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Также отмечается, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Высока вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.

"Обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятным является неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду", - акцентируют в городском совете.

Погода в Одессе

Как сообщал УНИАН, 28 мая ураганный ветер с ливнем пронесся над Одессой - вода мгновенно обрушилась на часть мегаполиса, почти не задев некоторые районы. В частности, в бурную реку превратился центр Одессы. Оказались подтопленными Балковская, Приморская, Черноморского казачества, Газовый переулок, улицы Паустовского, Среднефонтанская, Химическая, Промышленная, Академика Вильямса и другие.

В апреле в Одессе за сутки выпало рекордное количество осадков, последний раз похожее явление наблюдалось 142 года назад. В частности, 19 апреля, с 09.00 до 21.00, на территории города выпало 20 мм осадков, за период 21.00 до 09.00 (20 апреля) - еще 19 мм осадков. Всего за сутки - 39 мм.

При этом месячная норма за апрель - всего 28 мм. Рекордное количество осадков в апреле было зафиксировано в последнее в 1881 году. Тогда было зафиксировано выпадение осадков в количестве 61 мм за сутки.

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