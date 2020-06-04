В Киеве завтра температура до +22°, пройдет дождь
В столице завтра потеплеет.
Погода в Киеве 5 июня будет дождливой, температура днем до +22°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 5,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:49, а зайдет в 21:03.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +12°
- Днепр+21°... +11°
- Донецк+21°... +9°
- Житомир+17°... +11°
- Запорожье+22°... +12°
- Ивано-Франковск+19°... +12°
- Киев+18°... +12°
- Кропивницкий+20°... +13°
- Луганск+21°... +12°
- Луцк+18°... +11°
- Львов+19°... +12°
- Николаев+19°... +15°
- Одесса+20°... +14°
- Полтава+19°... +12°
- Ровно+18°... +11°
- Симферополь+20°... +11°
- Сумы+18°... +11°
- Тернополь+18°... +11°
- Харьков+19°... +11°
- Херсон+21°... +13°
- Хмельницкий+18°... +12°
- Черкассы+19°... +13°
- Чернигов+18°... +10°
- Черновцы+20°... +12°
Виргиния, США
+27°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+28 °
Влажность:66 %
Давление:749 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:28 %
Восход:05:44
Закат20:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
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