В Киеве завтра температура до +22°, пройдет дождь

В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

Погода в Киеве 5 июня будет дождливой, температура днем до +22°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:49, а зайдет в 21:03.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

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