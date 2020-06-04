В Киеве завтра температура до +22°, пройдет дождь

17:00, 4 июня 2020
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В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

Погода в Киеве 5 июня будет дождливой, температура днем до +22°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:49, а зайдет в 21:03.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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