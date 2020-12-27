Синоптики предупреждают о сильном ветре и гололеде в Киеве

15:01, 27 декабря 2020
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Кроме того, на дорогах ожидается гололедица.

В Киеве поднимется сильный ветер / фото REUTERS
В Киеве поднимется сильный ветер / фото REUTERS

Синоптики предупреждают о порывах ветра в Киеве до 15-20 м/с.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

«28 декабря в Киеве утром и днем порывы ветра 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен первый уровень опасности, желтый.

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Автор: Тамара Отовская

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Теги: погодапогода в Киеве
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