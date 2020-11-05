Завтра в Киеве будет пасмурно, но без осадков
Днем температура не превысит +9°.
В пятницу, 6 ноября, в Киеве будет пасмурно. Столбики термометров не поднимутся выше +9°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Завтра украинцев ждет приятная осенняя погода: температура до +13°, без осадков (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит +7°, а днем воздух прогреется максимум до +9°.
Ветер западного направления со скоростью до 4,7 м/с. Без осадков.
Атмосферное давление - 755 мм рт. ст.
Народный прогноз
6 ноября. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Народное название: день Афанасия. Лучина мечет искры и не загорается — к оттепели. Лучина трещит — к морозу.
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- Чернигов+9°... +5°
- Черновцы+10°... +6°
+21°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+21 °
Мин./макс. температура:+6° / +21°
Влажность:74 %
Давление:770 мм
Ветер: 1.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:43
Закат17:02
Фаза луны:
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