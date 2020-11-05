Завтра в Киеве будет пасмурно, но без осадков

Днем температура не превысит +9°.

Завтра в Киеве будет прохладно / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 6 ноября, в Киеве будет пасмурно. Столбики термометров не поднимутся выше +9°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит +7°, а днем воздух прогреется максимум до +9°.

Ветер западного направления со скоростью до 4,7 м/с. Без осадков.

Атмосферное давление - 755 мм рт. ст.

Народный прогноз

6 ноября. Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Народное название: день Афанасия. Лучина мечет искры и не загорается — к оттепели. Лучина трещит — к морозу.

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