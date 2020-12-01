К вечеру в Киеве усилится снегопад

16:48, 1 декабря 2020
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Коммунальщиков уже отправили на "снегоочистительное" дежурство.

Погода в Киеве - к вечеру в столице усилится снегопад / Фото УНИАН, Вячеслав Ратинский
Погода в Киеве - к вечеру в столице усилится снегопад / Фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

После 15:00 в Киеве прогнозируют усиление осадков и снижение температуры от +1 до -2.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Синоптик подробно рассказал о погоде в декабре и дал неутешительный прогноз на Новый год

В случае ухудшения условий власти подготовили спецтехнику для обработки и очистки дорог, тротуаров и мостов столицы.

На исходных позициях сейчас дежурит 51 единица техники. 12 автомобилей проводят превентивную обработку улично-дорожной сети. В частности, в первую очередь – подъемы, спуски, покрытия из брусчатки, мосты и путепроводы.

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Автор: УНИАН

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Теги: Киевснегопад
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