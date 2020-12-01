К вечеру в Киеве усилится снегопад
Коммунальщиков уже отправили на "снегоочистительное" дежурство.
После 15:00 в Киеве прогнозируют усиление осадков и снижение температуры от +1 до -2.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Синоптик подробно рассказал о погоде в декабре и дал неутешительный прогноз на Новый год
В случае ухудшения условий власти подготовили спецтехнику для обработки и очистки дорог, тротуаров и мостов столицы.
На исходных позициях сейчас дежурит 51 единица техники. 12 автомобилей проводят превентивную обработку улично-дорожной сети. В частности, в первую очередь – подъемы, спуски, покрытия из брусчатки, мосты и путепроводы.
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