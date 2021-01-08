В ГСЧС предупреждают о гололедице на дорогах
В некоторых областях налипание мокрого снега и дождь.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о гололедице на дорогах Украины.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
«8 января в Черниговской и Сумской областях значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица. В Киеве и области налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.
Украинцев предупредили о гололедице, мокром снеге и дожде 8 января
В ГСЧС отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
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