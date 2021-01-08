В ГСЧС предупреждают о гололедице на дорогах

10:57, 8 января 2021
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В некоторых областях налипание мокрого снега и дождь.

Сегодня на украинских дорогах ожидаются гололедица / фото УНИАН
Сегодня на украинских дорогах ожидаются гололедица / фото УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о гололедице на дорогах Украины.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«8 января в Черниговской и Сумской областях значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица. В Киеве и области налипание мокрого снега и дождь, гололед, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

Украинцев предупредили о гололедице, мокром снеге и дожде 8 января

В ГСЧС отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

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Автор: Светлана Закелова

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Теги: погодаГСЧСгололедицапогода в УкраинеГСЧС Украины
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