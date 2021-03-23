Никакого потепления: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца марта

Последняя неделя марта в Украине будет холодной и с осадками.

В Украине до конца марта будет холодная погода / фото УНИАН

До конца марта в Украине будет холодно, а погодные условия – нестабильными.

Об этом рассказали синоптик Наталья Голеня и метеоролог Наталья Диденко, сообщает Обозреватель.

По данным синоптиков, в ближайшие дни следует ожидать кратковременные осадки, местами – мокрый снег. Стабильное потепление ожидается лишь ближе к началу апреля.

"Ближайшие трое суток, 23-25 марта, температура воздуха будет прохладной. Стоит ожидать умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, особенно в южных и восточных областях, а также в части центральных, а именно – в Кировоградской и Днепропетровской. Местами будет налипание мокрого снега, гололед, снежный покров будет непрочным", – рассказала Голеня.

По словам Диденко, в ближайшее время в Украине будут доминировать влажная воздушная масса и значительные порывы ветра.

"Осадков сильных не ожидается, но небольшой мокрый снег вероятен. Ветер порывистый, до штормовых порывов. 23 и 24 марта на большей части Украины ожидается сильный ветер, местами 15-20 м/с штормовые порывы. Ночная температура воздуха может опускаться от 0 до 5 градусов мороза. На высокогорье Карпат даже ниже. Днем будет 1-6 градусов тепла", – сообщила она.

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По данным синоптиков, в пятницу, 26 марта, кратковременные осадки в виде дождя и снега ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. По всей Украине температура ночью продолжит опускаться ниже 0 градусов, но днем будет значительно теплее.

В субботу, 27 марта, дожди пройдут лишь в некоторых западных регионах – Львовской, Ривненской и Волынской областях.

"До конца марта ночью прогнозируется от 1 до 5 тепла, а дневные показатели будут составлять 7°...12° с отметкой плюс", – сообщила Голеня.

В течение 28-31 марта на термометрах будет стабильно выше нуля. Однако в эти дни тоже ожидаются осадки: сначала они накроют западные и северные регионы – Закарпатскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Черниговскую, Киевскую области; в дальнейшем дожди пройдут в центральной, восточной и южной части Украины.

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