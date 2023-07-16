Во многих областях будет ясно и безоблачно.

В воскресенье, 16 июля, на западе и юге Украины, а также в Винницкой области ожидается 30-градусная жара. На остальной территории столбики термометров покажут +24°...+29°. Ожидается либо небольшая облачность, либо полностью ясная и безоблачная погода. В одной области вероятны небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины будет преимущественно ясно и безоблачно. Воздух прогреется до +30°...+31°. Без осадков.

На севере будет практически безоблачно. Столбики термометров в большинстве областей покажут +27°...+28°, а в Сумской области будет комфортная температура около +24°. Также без осадков.

Видео дня

На востоке Украины будет немного облачно. В Харьковской области вероятны небольшие дожди. Температура в течение дня будет комфортной, +25°.

Жителей центральной части Украины ждет температура от +26° в Полтаве до +31° в Винницкой области. Без осадков

В южных областях сегодня будет преобладать небольшая облачность. Температура тут поднимется до +28°...+31°, в Крыму местами +26°. Без осадков.

Приметы погоды 16 июля

16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.

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