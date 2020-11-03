Сегодня Украину зальют дожди, местами ливни (карта)
Во вторник в Украине ожидаются сильные дожди. Сухо будет лишь в северных и южных регионах.
Во вторник, 3 ноября, в Украине будет пасмурная и облачая погода. В западных областях пройдут дожди, местами ливни. Осадки также ожидаются в Донецкой и Луганской областях.
Стало известно, когда в Украине прекратятся дожди: прогноз погоды на неделю (карта)
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурная погода, температура воздуха ночью +6°, днем +10°.
- В Чернигове небольшая облачность, температура воздуха ночью +4°, днем +11°.
- Во Львове во вторник переменная облачность, ночью +9°, днем +14°, ливень.
- В Луцке сплошная облачность, ночью +6°, днем +9°, ливень.
- В Ривне во вторник пасмурно, ночью +6°, днем +9°, сильный дождь.
- В Тернополе температура воздуха ночью +4°, днем +9°, ливень.
- В Хмельницком сегодня ночью +3°, днем +8°, пасмурно, ливень.
- В Ивано-Франковске сегодня ночью +6°, днем +11°, дождь.
- В Черновцах во вторник пасмурно, ливень, ночью +6°, днем +9°.
- В Виннице сегодня небольшая облачность, температура воздуха +1°...+11°.
- В Житомире во вторник небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +11°.
- В Черкассах ночью +5°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком переменная облачность, температура ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Полтаве сегодня небольшая облачность, температура воздуха +4°...+10°.
- В Одессе 3 ноября будет немного облачно, температура ночью +7°, днем +13°.
- В Херсоне во вторник ночью +6°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +10°.
- В Запорожье небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +11°.
- В Сумах сегодня будет немного облачно, температура воздуха +4°...+11°.
- В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.
- В Днепре переменная облачность, небольшой дождь, температура ночью +5°, днем +10°.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +6°...+14°.
- В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +6°, днем +11°.
- В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +12°.
3 ноября - день Иллариона.
Согласно приметам, если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает - весной рано зацветут подснежники. Если дым из трубы поднимается прямо - скоро погода наладится. Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +2°
- Днепр+15°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+16°... +6°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+8°... +4°
- Кропивницкий+12°... +5°
- Луганск+14°... +3°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+16°... +7°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+13°... +6°
- Ровно+12°... +7°
- Симферополь+15°... +9°
- Сумы+9°... +6°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+11°... +7°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+10°... +6°
- Чернигов+7°... +5°
- Черновцы+11°... +2°
+18°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+18 °
Мин./макс. температура:+7° / +18°
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Давление:772 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
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