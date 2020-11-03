Сегодня Украину зальют дожди, местами ливни (карта)

Во вторник в Украине ожидаются сильные дожди. Сухо будет лишь в северных и южных регионах.

Сегодня в Украине пройдут дожди / фото flickr.com/photos/flashback85

Во вторник, 3 ноября, в Украине будет пасмурная и облачая погода. В западных областях пройдут дожди, местами ливни. Осадки также ожидаются в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурная погода, температура воздуха ночью +6°, днем +10°.

В Чернигове небольшая облачность, температура воздуха ночью +4°, днем +11°.

Во Львове во вторник переменная облачность, ночью +9°, днем +14°, ливень.

В Луцке сплошная облачность, ночью +6°, днем +9°, ливень.

В Ривне во вторник пасмурно, ночью +6°, днем +9°, сильный дождь.

В Тернополе температура воздуха ночью +4°, днем +9°, ливень.

В Хмельницком сегодня ночью +3°, днем +8°, пасмурно, ливень.

В Ивано-Франковске сегодня ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Черновцах во вторник пасмурно, ливень, ночью +6°, днем +9°.

В Виннице сегодня небольшая облачность, температура воздуха +1°...+11°.

В Житомире во вторник небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +11°.

В Черкассах ночью +5°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком переменная облачность, температура ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.

В Полтаве сегодня небольшая облачность, температура воздуха +4°...+10°.

В Одессе 3 ноября будет немного облачно, температура ночью +7°, днем +13°.

В Херсоне во вторник ночью +6°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +10°.

В Запорожье небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +11°.

В Сумах сегодня будет немного облачно, температура воздуха +4°...+11°.

В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.

В Днепре переменная облачность, небольшой дождь, температура ночью +5°, днем +10°.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +6°...+14°.

В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +6°, днем +11°.

В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +12°.

Погода в Украине 3 ноября / УНИАН

3 ноября - день Иллариона.

Согласно приметам, если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает - весной рано зацветут подснежники. Если дым из трубы поднимается прямо - скоро погода наладится. Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.

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