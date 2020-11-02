Сегодня дожди сместятся в центр Украины, а на западе - засияет солнце (карта)

08:00, 2 ноября 2020
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Температура воздуха по всей стране не поднимется выше +13°.

Сегодня в некоторых областях пройдут дожди / фото ua.depositphotos.com
Сегодня в некоторых областях пройдут дожди / фото ua.depositphotos.com

Сегодня дожди в Украине ожидаются в центральных и северных областях, а в западных регионах засияет солнце. Температура воздуха по всей стране не поднимется выше +13°.

Синоптики рассказали, стоит ли ожидать первого снега в ноябре (видео)

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет пасмурная погода, температура воздуха ночью +4°, днем +8°.
  • В Чернигове пасмурно, температура воздуха ночью +4°, днем +8°, сильный дождь.
  • Во Львове в понедельник ясная безоблачная погода, ночью +7°, днем +12°. 
  • В Луцке небольшая облачность, ночью +7°, днем +9°.
  • В Ривне в понедельник облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +10°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +6°, днем +10°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком сегодня ночью +7°, днем +10°, пасмурно.
  • В Ивано-Франковске сегодня ночью +5°, днем +12°, солнечно. 
  • В Черновцах в понедельник  пасмурно, ночью +4°, днем +10°.
  • В Виннице сегодня весь день будет пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха +3°...+9°.
  • В Житомире в понедельник облачно, температура ночью +4°, днем +9°.
  • В Черкассах ночью +6°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Кропивницком весь день пасмурно, температура ночью +6°, днем +8°.
  • В Полтаве сегодня пасмурно, ливень, температура воздуха +7°...+9°.
  • В Одессе 2 ноября пасмурно, температура ночью +7°, днем +13°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +11°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +7°, днем +11°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +7°, днем +12°, сильный дождь.
  • В Сумах сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха +6°...+11°.
  • В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +11°.
  • В Днепре переменная облачность, температура ночью +7°, днем +10°, дождь.
  • В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +8°...+13°.
  • В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +7°, днем +13°. 
  • В Северодонецке сегодня небольшая облачность, ливень, температура ночью +6°, днем +13°.
Погода 2 ноября / УНИАН
Погода 2 ноября / УНИАН

2 ноября. В этот день полагалось заниматься починкой заборов, поскольку считалось, что чем забор лучше и крепче, тем будет урожайнее следующий год.

По народным представлениям, в этот день к человеческому жилью начинали приближаться волки.

Согласно приметам, если в этот день утром деревья в лесу покрыты обильным инеем - к неурожаю. А если волки воют - к морозам.

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Автор: Екатерина Лиманская

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