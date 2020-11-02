Сегодня дожди сместятся в центр Украины, а на западе - засияет солнце (карта)
Температура воздуха по всей стране не поднимется выше +13°.
Сегодня дожди в Украине ожидаются в центральных и северных областях, а в западных регионах засияет солнце. Температура воздуха по всей стране не поднимется выше +13°.
Синоптики рассказали, стоит ли ожидать первого снега в ноябре (видео)
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурная погода, температура воздуха ночью +4°, днем +8°.
- В Чернигове пасмурно, температура воздуха ночью +4°, днем +8°, сильный дождь.
- Во Львове в понедельник ясная безоблачная погода, ночью +7°, днем +12°.
- В Луцке небольшая облачность, ночью +7°, днем +9°.
- В Ривне в понедельник облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +10°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +6°, днем +10°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком сегодня ночью +7°, днем +10°, пасмурно.
- В Ивано-Франковске сегодня ночью +5°, днем +12°, солнечно.
- В Черновцах в понедельник пасмурно, ночью +4°, днем +10°.
- В Виннице сегодня весь день будет пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха +3°...+9°.
- В Житомире в понедельник облачно, температура ночью +4°, днем +9°.
- В Черкассах ночью +6°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Кропивницком весь день пасмурно, температура ночью +6°, днем +8°.
- В Полтаве сегодня пасмурно, ливень, температура воздуха +7°...+9°.
- В Одессе 2 ноября пасмурно, температура ночью +7°, днем +13°.
- В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +7°, днем +11°.
- В Запорожье переменная облачность, температура ночью +7°, днем +12°, сильный дождь.
- В Сумах сегодня будет пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха +6°...+11°.
- В Харькове облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +11°.
- В Днепре переменная облачность, температура ночью +7°, днем +10°, дождь.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +8°...+13°.
- В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +7°, днем +13°.
- В Северодонецке сегодня небольшая облачность, ливень, температура ночью +6°, днем +13°.
2 ноября. В этот день полагалось заниматься починкой заборов, поскольку считалось, что чем забор лучше и крепче, тем будет урожайнее следующий год.
По народным представлениям, в этот день к человеческому жилью начинали приближаться волки.
Согласно приметам, если в этот день утром деревья в лесу покрыты обильным инеем - к неурожаю. А если волки воют - к морозам.
Погода в Украине: для половины регионов понедельник будет дождливым
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Погода в Украине
- Винница+8°... +2°
- Днепр+15°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+16°... +6°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+8°... +4°
- Кропивницкий+12°... +5°
- Луганск+14°... +3°
- Луцк+12°... +6°
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- Николаев+16°... +7°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+13°... +6°
- Ровно+12°... +7°
- Симферополь+15°... +9°
- Сумы+9°... +6°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+11°... +7°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+11°... +3°
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