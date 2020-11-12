Синоптик удивила новым прогнозом: в ближайшее время в Украине ожидается мокрый снег
В Украине на выходных вероятен мокрый снег с дождем.
Антициклон в течение выходных, 14 и 15 ноября, пропустит осадки в северные области Украины.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Поскольку температура воздуха будет низкой, а ночью даже с "минусами", то 14-15 ноября местами на Черниговщине, Сумщине, Житомирщине и Киевщине вероятен дождь с мокрым снегом", - написала она.
Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра
До конца текущей недели по всей территории Украины ожидается дневная температура 0°...+5°. При этом ночная температура упадет до 0°...-5°.
В то же время Укргидрометцентр пока не ожидает первого снега в Украине.
"Не будет первого снега на этой неделе. Поле повышенного давления и без осадков. Местами туманы в утренние часы", - сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
Согласно прогнозу, слабый мороз до -1° возможен в восточных областях и днем. При этом ночная температура к выходным упадет в этом регионе до -7°...-8°.
В Киеве ночные морозы ожидаются ближе к выходным.
По области - да. По Киеву на этой неделе ночью около нуля, на выходных и -1° может быть", - сказал Билык.
Как отметил синоптик, заморозки в Украине наблюдались и ранее в течение этой осени.
- Винница+7°... +2°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+5°... -4°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+4°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... +1°
- Киев+5°... +2°
- Кропивницкий+4°... +1°
- Луганск+4°... -4°
- Луцк+6°... +4°
- Львов+6°... +3°
- Николаев+6°... +1°
- Одесса+8°... +5°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+6°... +4°
- Симферополь+10°... +1°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+6°... +3°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+5°... +2°
- Чернигов+4°... +2°
- Черновцы+7°... +1°