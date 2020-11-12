Синоптик удивила новым прогнозом: в ближайшее время в Украине ожидается мокрый снег

В Украине на выходных вероятен мокрый снег с дождем.

На севере Украины возможен мокрый снег с дождем / фото УНИАН

Антициклон в течение выходных, 14 и 15 ноября, пропустит осадки в северные области Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Поскольку температура воздуха будет низкой, а ночью даже с "минусами", то 14-15 ноября местами на Черниговщине, Сумщине, Житомирщине и Киевщине вероятен дождь с мокрым снегом", - написала она.

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра

До конца текущей недели по всей территории Украины ожидается дневная температура 0°...+5°. При этом ночная температура упадет до 0°...-5°.

В то же время Укргидрометцентр пока не ожидает первого снега в Украине.

"Не будет первого снега на этой неделе. Поле повышенного давления и без осадков. Местами туманы в утренние часы", - сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Согласно прогнозу, слабый мороз до -1° возможен в восточных областях и днем. При этом ночная температура к выходным упадет в этом регионе до -7°...-8°.

В Киеве ночные морозы ожидаются ближе к выходным.

По области - да. По Киеву на этой неделе ночью около нуля, на выходных и -1° может быть", - сказал Билык.

Как отметил синоптик, заморозки в Украине наблюдались и ранее в течение этой осени.