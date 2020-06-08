Завтра в Украине днем +28-33°, лишь на западе возможны дожди с грозами

17:02, 8 июня 2020
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В западных областях дневная температура составит 22-27°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Во вторник, 9 июня, по прогнозам синоптиков, в Украине температура днем 22-27°.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

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В частности, завтра в западных областях переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами (ночью небольшие), местами порывы ветра 15-18 м/с, температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

На остальной территории переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°.

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Теги: #погода#прогноз погоды
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