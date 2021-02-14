В Украину идут сильные морозы - синоптик

Ослабление морозов вероятно со следующих выходных.

В Украине ожидаются сильные морозы / фото ua.depositphotos.com

На следующей неделе в Украине ожидается снижение температуры.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

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По ее словам, 15-го февраля в Украине существенные осадки маловероятны. Ветер будет северо-западным, северным, в западных областях вероятны штормовые порывы.

Температура воздуха ближайшей ночью предполагается в пределах -7...-14 градусов, днем -5...-10 градусов.

На севере и северо-востоке ночью местами -15...-22 градуса, днем -7...-13 градусов.

В южной части и на юго-западе ночью -3...-8 градусов, днем от -3 до + 2.

Погода в Киеве

По словам Диденко, завтра в Киеве будет без существенных осадков, но местами небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица. Ночью в столице -10...-13 градусов, днем в понедельник -7...-10 градусов.

Погода на неделю

"Ближайшая неделя обещает быть холодной и даже очень холодной", - уверена синоптик.

По ее словам, ослабление морозов вероятно со следующих выходных.

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