В Украину идут сильные морозы - синоптик
Ослабление морозов вероятно со следующих выходных.
На следующей неделе в Украине ожидается снижение температуры.
Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.
Непогода бушует: в семи областях Украины обесточены 64 населенных пункта
По ее словам, 15-го февраля в Украине существенные осадки маловероятны. Ветер будет северо-западным, северным, в западных областях вероятны штормовые порывы.
Температура воздуха ближайшей ночью предполагается в пределах -7...-14 градусов, днем -5...-10 градусов.
На севере и северо-востоке ночью местами -15...-22 градуса, днем -7...-13 градусов.
В южной части и на юго-западе ночью -3...-8 градусов, днем от -3 до + 2.
Погода в Киеве
По словам Диденко, завтра в Киеве будет без существенных осадков, но местами небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица. Ночью в столице -10...-13 градусов, днем в понедельник -7...-10 градусов.
Погода на неделю
"Ближайшая неделя обещает быть холодной и даже очень холодной", - уверена синоптик.
По ее словам, ослабление морозов вероятно со следующих выходных.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Винница-3°... -7°
- Днепр-8°... -13°
- Донецк-8°... -15°
- Житомир-2°... -8°
- Запорожье-5°... -12°
- Ивано-Франковск-2°... -5°
- Киев-5°... -11°
- Кропивницкий-6°... -14°
- Луганск-8°... -13°
- Луцк-1°... -7°
- Львов-3°... -5°
- Николаев-3°... -10°
- Одесса-1°... -7°
- Полтава-9°... -19°
- Ровно-2°... -8°
- Симферополь-6°... -14°
- Сумы-10°... -21°
- Тернополь-3°... -6°
- Харьков-9°... -16°
- Херсон-3°... -10°
- Хмельницкий-3°... -6°
- Черкассы-6°... -13°
- Чернигов-7°... -16°
- Черновцы-2°... -5°