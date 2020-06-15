Завтра в Украине пройдут дожди, температура до +32° (видеопрогноз)
Дождей не будет только на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +32°.
Погода на неделю: украинцев ожидают жара и дожди (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +14°, днем до +27°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +15°, днем до +26°.
В северных областях местами ожидаются осадки. Температура ночью до +18°, днем до +29°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +16°, днем до +31°.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 16 июня
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Погода в Украине
- Винница+26°... +16°
- Днепр+30°... +17°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+27°... +16°
- Запорожье+28°... +18°
- Ивано-Франковск+22°... +14°
- Киев+28°... +18°
- Кропивницкий+28°... +16°
- Луганск+33°... +20°
- Луцк+23°... +15°
- Львов+20°... +15°
- Николаев+26°... +16°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+30°... +19°
- Ровно+23°... +15°
- Симферополь+25°... +16°
- Сумы+29°... +18°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+28°... +19°
- Херсон+28°... +17°
- Хмельницкий+27°... +16°
- Черкассы+28°... +18°
- Чернигов+28°... +18°
- Черновцы+23°... +15°
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+16 °
Влажность:60 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:05:43
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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