Завтра в Украине пройдут дожди, температура до +32° (видеопрогноз)

16:30, 15 июня 2020
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Дождей не будет только на востоке.

Завтра в Украине пройдут дожди / фото УНИАН
Завтра в Украине пройдут дожди / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 13 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +32°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +14°, днем до +27°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +15°, днем до +26°.

В северных областях местами ожидаются осадки. Температура ночью до +18°, днем до +29°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +16°, днем до +31°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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