Завтра в Украине без осадков, температура до +19° (видеопрогноз)
Завтра в Украине немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 мая, в Украине без осадков, температура до +19°.
Синоптики предупредили о грозах, граде и заморозках в Украине
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +19°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +19°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +8°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +17°.
Прогноз погоды в Украине на среду, 13 мая
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Погода в Украине
- Винница+22°... +2°
- Днепр+23°... +4°
- Донецк+22°... +5°
- Житомир+21°... +2°
- Запорожье+24°... +5°
- Ивано-Франковск+12°... 0°
- Киев+21°... +3°
- Кропивницкий+22°... +3°
- Луганск+24°... +9°
- Луцк+13°... +1°
- Львов+9°... 0°
- Николаев+22°... +6°
- Одесса+22°... +7°
- Полтава+22°... +5°
- Ровно+15°... 0°
- Симферополь+25°... +10°
- Сумы+20°... +2°
- Тернополь+15°... +1°
- Харьков+24°... +4°
- Херсон+24°... +6°
- Хмельницкий+20°... +2°
- Черкассы+22°... +4°
- Чернигов+21°... +2°
- Черновцы+21°... +3°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+4 °
Влажность:47 %
Давление:756 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:05:58
Закат20:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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