Завтра в Украине без осадков, температура до +19° (видеопрогноз)

Завтра в Украине немного похолодает.

В Украине завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 мая, в Украине без осадков, температура до +19°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +19°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +8°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +17°.

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