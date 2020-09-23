Завтра на востоке Украины жара до +30°, а на западе пройдут дожди

16:30, 23 сентября 2020
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Осадки ожидаются во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

24 сентября в восточных областях будет сухая и солнечная погода / фото ua.depositphotos.com
24 сентября в восточных областях будет сухая и солнечная погода / фото ua.depositphotos.com

Завтра на востоке Украины ожидается жаркая солнечная погода с температурой воздуха до +30°, а на западе пройдут дожди.

На выходных ожидается сильный штормовой ветер - синоптик

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет немного облачная погода, температура воздуха ночью +9°, днем +24°.
  • В Чернигове также переменная облачность, температура воздуха ночью +7°, днем +24°.
  • Во Львове в четверг переменная облачность, ожидается дождь, ночью +11°, днем +26°. 
  • В Луцке ожидается переменная облачность, ночью +11°, днем +25°.
  • В Ривном в четверг облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +25°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +10°, днем +25°, небольшая облачность, без осадков.
  • В Хмельницком завтра ночью +11°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью +11°, днем +25°, ожидается дождь. 
  • В Черновцах в четверг небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.
  • В Виннице завтра немного облачно, температура воздуха +11°...+23°.
  • В Житомире в четверг облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +24°.
  • В Черкассах ночью +10°, днем +23°, переменная облачность. 
  • В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +26°.
  • В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +12°...+27°.
  • В Одессе 24 сентября облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +22°. 
  • В Херсоне в четверг ночью +12°, днем +28°, переменная облачность. 
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +25°.
  • В Запорожье солнечно, температура ночью +13°, днем +29°.
  • В Сумах завтра небольшая облачность, температура воздуха +9°...+24°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +10°, днем +26°. 
  • В Днепре завтра ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +30°.
  • В Симферополе в четверг солнечно, +13°...+27°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +28°. 
  • В Северодонецке ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +27°. 

24 сентября - день Феодоры преподобной. На Федора любое лето заканчивается, осень начинается. 

Погода 24 сентября / фото УНИАН
Погода 24 сентября / фото УНИАН

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Автор: Екатерина Лиманская

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