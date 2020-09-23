Завтра на востоке Украины жара до +30°, а на западе пройдут дожди
Осадки ожидаются во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Завтра на востоке Украины ожидается жаркая солнечная погода с температурой воздуха до +30°, а на западе пройдут дожди.
На выходных ожидается сильный штормовой ветер - синоптик
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет немного облачная погода, температура воздуха ночью +9°, днем +24°.
- В Чернигове также переменная облачность, температура воздуха ночью +7°, днем +24°.
- Во Львове в четверг переменная облачность, ожидается дождь, ночью +11°, днем +26°.
- В Луцке ожидается переменная облачность, ночью +11°, днем +25°.
- В Ривном в четверг облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +25°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +10°, днем +25°, небольшая облачность, без осадков.
- В Хмельницком завтра ночью +11°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Ивано-Франковске завтра ночью +11°, днем +25°, ожидается дождь.
- В Черновцах в четверг небольшая облачность, ночью +11°, днем +25°.
- В Виннице завтра немного облачно, температура воздуха +11°...+23°.
- В Житомире в четверг облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +24°.
- В Черкассах ночью +10°, днем +23°, переменная облачность.
- В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +26°.
- В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +12°...+27°.
- В Одессе 24 сентября облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +22°.
- В Херсоне в четверг ночью +12°, днем +28°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +25°.
- В Запорожье солнечно, температура ночью +13°, днем +29°.
- В Сумах завтра небольшая облачность, температура воздуха +9°...+24°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +10°, днем +26°.
- В Днепре завтра ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +30°.
- В Симферополе в четверг солнечно, +13°...+27°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +28°.
- В Северодонецке ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +27°.
24 сентября - день Феодоры преподобной. На Федора любое лето заканчивается, осень начинается.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Калифорния в огне: вблизи Лос-Анджелеса горит 42 тысячи гектаров леса (фото, видео)
- Заморозки отступили: синоптики рассказали, сколько в Украине продлится бабье лето
- Украинцев предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- Загрязнение воздуха в Киеве: три из пяти показателей превысили норму
- Синоптик: завтра в Украину придут дожди (карта)
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+24°... +8°
- Днепр+28°... +9°
- Донецк+26°... +8°
- Житомир+24°... +6°
- Запорожье+28°... +10°
- Ивано-Франковск+26°... +10°
- Киев+24°... +8°
- Кропивницкий+26°... +6°
- Луганск+25°... +6°
- Луцк+25°... +10°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+27°... +10°
- Одесса+22°... +12°
- Полтава+24°... +8°
- Ровно+25°... +9°
- Симферополь+28°... +12°
- Сумы+24°... +5°
- Тернополь+24°... +8°
- Харьков+25°... +7°
- Херсон+27°... +10°
- Хмельницкий+24°... +10°
- Черкассы+23°... +7°
- Чернигов+25°... +4°
- Черновцы+25°... +9°
+10°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+10 °
Мин./макс. температура:+14° / +26°
Влажность:66 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:58
Закат19:03
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей