Завтра восток и юг Украины засыплет мокрым снегом, а на западе - выглянет солнце (карта)

Столбики термометров не поднимутся выше отметки +5°.

Погода в Украине 24 марта / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 24 марта, в южных и восточных областях, а также в центре Украины ожидаются дожди со снегом. В западных регионах будет солнечно и без осадков. В среднем по стране потеплеет на несколько градусов.

Читайте также Никакого потепления: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца марта

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -4°, днем +5°.

Во Львове в среду ожидается переменная облачность, ночью -5°, днем +4°.

В Луцке будет солнечно и без осадков, ночью -4°, днем +5°.

В Ривне в среду - переменная облачность, ночью -6°, днем +3°.

В Тернополе 24 марта ночью будет -4°, днем +3°, переменная облачность, без осадков.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.

В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью -5°, днем +5°, без осадков.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, -3°...+2°.

В Житомире в среду - переменная облачность, температура ночью -4°, днем +4°.

В Черкассах - снег с дождем, ночью -1°, днем +4°.

В Кропивницком - снег с дождем, температура ночью -1°, днем +3°.

В Полтаве завтра также мокрый снег, температура воздуха -1°...+3°.

В Одессе 24 марта - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +5°, мокрый снег.

В Херсоне в среду ночью 0°, днем +5°, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет облачно, ожидается мокрый снег, ночью 0°, днем +5°.

В Запорожье - снег с дождем, температура ночью 0°, днем +3°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.

В Харькове - сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

В Днепре - мокрый снег, температура ночью 0°, днем +2°.

В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, -3°...+2°.

В Краматорске будет пасмурно, пойдет дождь, температура ночью +1°, днем +2°.

В Северодонецке также пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +2°.

Погода в Украине 24 марта / УНИАН

Народные приметы 24 марта

Если 24 марта вороны спускаются на землю, то ожидается потепление.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: