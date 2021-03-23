Завтра восток и юг Украины засыплет мокрым снегом, а на западе - выглянет солнце (карта)
Столбики термометров не поднимутся выше отметки +5°.
В среду, 24 марта, в южных и восточных областях, а также в центре Украины ожидаются дожди со снегом. В западных регионах будет солнечно и без осадков. В среднем по стране потеплеет на несколько градусов.
Никакого потепления: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца марта
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -4°, днем +5°.
- Во Львове в среду ожидается переменная облачность, ночью -5°, днем +4°.
- В Луцке будет солнечно и без осадков, ночью -4°, днем +5°.
- В Ривне в среду - переменная облачность, ночью -6°, днем +3°.
- В Тернополе 24 марта ночью будет -4°, днем +3°, переменная облачность, без осадков.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.
- В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью -5°, днем +5°, без осадков.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -3°...+2°.
- В Житомире в среду - переменная облачность, температура ночью -4°, днем +4°.
- В Черкассах - снег с дождем, ночью -1°, днем +4°.
- В Кропивницком - снег с дождем, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Полтаве завтра также мокрый снег, температура воздуха -1°...+3°.
- В Одессе 24 марта - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +5°, мокрый снег.
- В Херсоне в среду ночью 0°, днем +5°, небольшой дождь.
- В Николаеве завтра будет облачно, ожидается мокрый снег, ночью 0°, днем +5°.
- В Запорожье - снег с дождем, температура ночью 0°, днем +3°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.
- В Харькове - сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Днепре - мокрый снег, температура ночью 0°, днем +2°.
- В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, -3°...+2°.
- В Краматорске будет пасмурно, пойдет дождь, температура ночью +1°, днем +2°.
- В Северодонецке также пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +2°.
Народные приметы 24 марта
Если 24 марта вороны спускаются на землю, то ожидается потепление.
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Погода в Украине
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- Днепр+4°... -3°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+3°... -4°
- Запорожье+5°... -3°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+2°... -3°
- Кропивницкий+3°... -4°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+4°... -4°
- Львов+3°... -6°
- Николаев+7°... -4°
- Одесса+6°... -3°
- Полтава+3°... -2°
- Ровно+2°... -6°
- Симферополь+2°... -5°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+2°... -5°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+6°... -4°
- Хмельницкий+2°... -5°
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- Чернигов+3°... -3°
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Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+6 °
Мин./макс. температура:+10° / +18°
Влажность:73 %
Давление:760 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:08
Закат19:24
Видимость:16 км
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