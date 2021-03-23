Завтра восток и юг Украины засыплет мокрым снегом, а на западе - выглянет солнце (карта)

16:30, 23 марта 2021
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Столбики термометров не поднимутся выше отметки +5°.

Погода в Украине 24 марта / Фото ua.depositphotos.com
Погода в Украине 24 марта / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 24 марта, в южных и восточных областях, а также в центре Украины ожидаются дожди со снегом. В западных регионах будет солнечно и без осадков. В среднем по стране потеплеет на несколько градусов.

Никакого потепления: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца марта

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -4°, днем +5°.
  • Во Львове в среду ожидается переменная облачность, ночью -5°, днем +4°.
  • В Луцке будет солнечно и без осадков, ночью -4°, днем +5°.
  • В Ривне в среду - переменная облачность, ночью -6°, днем +3°.
  • В Тернополе 24 марта ночью будет -4°, днем +3°, переменная облачность, без осадков.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью -5°, днем +5°, без осадков.
  • В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +3°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, -3°...+2°.
  • В Житомире в среду - переменная облачность, температура ночью -4°, днем +4°.
  • В Черкассах - снег с дождем, ночью -1°, днем +4°.
  • В Кропивницком - снег с дождем, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Полтаве завтра также мокрый снег, температура воздуха -1°...+3°.
  • В Одессе 24 марта - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +5°, мокрый снег.
  • В Херсоне в среду ночью 0°, днем +5°, небольшой дождь.
  • В Николаеве завтра будет облачно, ожидается мокрый снег, ночью 0°, днем +5°.
  • В Запорожье - снег с дождем, температура ночью 0°, днем +3°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+4°.
  • В Харькове - сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Днепре - мокрый снег, температура ночью 0°, днем +2°.
  • В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, -3°...+2°.
  • В Краматорске будет пасмурно, пойдет дождь, температура ночью +1°, днем +2°. 
  • В Северодонецке  также пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +2°.
Погода в Украине 24 марта / УНИАН
Погода в Украине 24 марта / УНИАН

Народные приметы 24 марта

Если 24 марта вороны спускаются на землю, то ожидается потепление.

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Автор: Екатерина Лиманская

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