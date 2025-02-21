Выходные в Украине будут без осадков и с достаточным количеством солнца.

Последние зимние выходные в Украине, 22 и 23 февраля, будут морозные, однако под конец недели на западе страны днем воздух уже прогреется до 0°...+4°, а на Закарпатье потеплеет до +5°. Осадков на выходных не ожидается, будет довольно солнечно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно, температура воздуха ночью -9°, днем -4°. В воскресенье ночью ожидается -9°, а днем -1°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью -9°, днем +1°, небольшая облачность. В воскресенье ночью -9°, днем +2°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью -9°, днем 0°, небольшая облачность. В воскресенье - ясно, ночью -9°, днем +3°.

В Виннице в субботу будет ясно. Температура воздуха -11°...-2°. В воскресенье температура будет -11°...0°, ясно.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью -8°, днем -2°. В воскресенье - ясно, -8°...0°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -15°, днем -5°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут -13°...-4°, пасмурно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -10°, днем -5°. В воскресенье температура составит -12°...-3°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - пасмурно, -8°...-5°. В воскресенье -10°...-3°, небольшая облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью -10°, днем -2°. В воскресенье ночью ожидается -12°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет ясно. Температура ночью -13°, днем -4°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -12°, днем -2°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью -11°, днем -5°. В воскресенье - пасмурно, температура составит -11°, днем -3°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно. Температура ночью -15°, днем до -2°. В воскресенье ночью температура составит -13°, днем столбики термометров покажут -2°, ясно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -10°, днем +1°, ясно. В воскресенье - ясно. Температура ночью составит -10°, днем +4°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +1°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -9°...+4°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +2°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -7°...+2°.

В Затоке в субботу - небольшая облачность, ночью -7°, днем -1°. В воскресенье - ясно, температура -8°...0°.

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