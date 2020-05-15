Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
Похолодание и дожди: стал известен прогноз погоды в Украине до конца недели
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +9°, днем до +27°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +17°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +16°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +19°.
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- Винница+12°... +6°
- Днепр+17°... +6°
- Донецк+21°... +8°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+17°... +9°
- Ивано-Франковск+11°... +6°
- Киев+15°... +8°
- Кропивницкий+15°... +7°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+15°... +4°
- Львов+12°... +3°
- Николаев+21°... +10°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+16°... +7°
- Ровно+14°... +4°
- Симферополь+27°... +15°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+10°... +4°
- Харьков+16°... +6°
- Херсон+21°... +9°
- Хмельницкий+10°... +4°
- Черкассы+16°... +8°
- Чернигов+14°... +7°
- Черновцы+13°... +8°
Виргиния, США
+18°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+18 °
Влажность:59 %
Давление:755 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:56
Закат20:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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