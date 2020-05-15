Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди (карта)

08:00, 15 мая 2020
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Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / Фото daynews.com.ua
В Украине сегодня местами пройдут дожди / Фото daynews.com.ua

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

Похолодание и дожди: стал известен прогноз погоды в Украине до конца недели

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +7°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +9°, днем до +27°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +17°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +7°, днем до +16°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +6°, днем до +19°.

УНИАН
УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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