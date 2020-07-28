Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +34° (карта)

08:00, 28 июля 2020
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Сегодня в Украине будет жарко.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 28 июля в Украине без осадков, температура до +31°.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на август

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +28°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +15°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +34°.

УНИАН
УНИАН

По народному прогнозу, 28 июля - Владимира Великого равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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