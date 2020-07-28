Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +34° (карта)
Сегодня в Украине будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 июля в Украине без осадков, температура до +31°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на август
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +33°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +28°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +15°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +34°.
По народному прогнозу, 28 июля - Владимира Великого равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +16°
- Днепр+30°... +16°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+31°... +17°
- Кропивницкий+32°... +16°
- Луганск+34°... +18°
- Луцк+28°... +18°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+27°... +17°
- Одесса+31°... +19°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+27°... +17°
- Симферополь+26°... +18°
- Сумы+30°... +14°
- Тернополь+26°... +16°
- Харьков+32°... +17°
- Херсон+27°... +17°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+31°... +14°
- Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+24 °
Влажность:84 %
Давление:750 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:44 %
Восход:06:07
Закат20:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
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