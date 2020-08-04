Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)
В Украине сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 августа в Украине без осадков, температура до +31°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в августе
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +15°, днем до +31°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +29°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +14°, днем до +29°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +30°.
По народному прогнозу, 4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Коли гроза -сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно - будет град.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+27°... +14°
- Днепр+30°... +14°
- Донецк+29°... +12°
- Житомир+27°... +13°
- Запорожье+29°... +14°
- Ивано-Франковск+29°... +14°
- Киев+28°... +15°
- Кропивницкий+30°... +12°
- Луганск+29°... +13°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+28°... +16°
- Николаев+30°... +15°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+28°... +13°
- Ровно+28°... +14°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+26°... +12°
- Тернополь+27°... +14°
- Харьков+27°... +13°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+28°... +13°
- Чернигов+29°... +14°
- Черновцы+28°... +15°