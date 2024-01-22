В ближайшие дни погода в Украине изменится.

В ближайшую неделю украинцев ждет относительно теплая погода. Температура будет постепенно повышаться, местами воздух прогреется до +5°...+8°. Периодически ожидаются осадки в виде дождей, мокрого снега и снега. К концу недели температура вновь немного снизится, однако сильных морозов не ожидается. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Начало недели в Украине еще будет холодным, а на востоке и северо-востоке даже морозным, до -1°...-5°. Ожидается переменная облачность, но без осадков.

Со вторника, 23 января, температура начнет постепенно повышаться. На востоке, в Полтавской и Сумской областях еще будет -2°, а на остальной территории столбики термометров поднимутся до 0°...+3°, на юге местами - до +6°. На западе и севере Украины пройдут осадки в виде снега и мокрого снега.

Видео дня

В среду, 24 января, потепление продолжится. Практически по всей стране воздух прогреется до 0°...+5°, лишь на востоке будет 0°...-1°. На западе продолжится мокрый снег и дожди. Осадки также затронут Житомирскую и Винницкую области.

В середине недели, 25 января, уже по всей Украине будет стабильный "плюс". Местами на юге и в Прикарпатье воздух прогреется до +6°...+8°. Осадки в виде дождей и мокрого снега охватят практически всю страну.

Перед выходными в Украине будет пасмурно, осадки продолжатся по всей стране, однако температура чуть снизится. Из-за этого ожидаются дожди, мокрый снег, а на западе снег.

На выходных в Украине станет еще немного прохладнее. К концу недели в большинстве областей будет 0°...+2°, однако на севере и в некоторых центральных областях днем будет -1°...-4°. Осадков станет меньше, но все равно будет пасмурно.

Вас также могут заинтересовать новости: