Осадки в стране ожидаются практически каждый день.

Ближайшая неделя в Украине будет довольно спокойной в синоптическом плане, без резких колебаний температуры. Практически каждый день местами будут дожди, однако на выходных погода стабилизируется, осадки покинут нашу страну, а солнца станет гораздо больше. Об этом сообщает Погода УНИАН.

22 июля украинцев ждет преимущественно облачная погода. На юго-востоке и местами на юго-западе пройдут дожди и ливни. На западе будет +27°...+28°, на севере и в центре +27°...+30°, а на юге и востоке воздух прогреется до +30°...+32°.

Во вторник, 23 июля дожди с грозами пройдут на западе и востоке Украины. Температура при этом чуть снизится. На западе будет уже от +23° до +28°, на севере около +26°...+27°, в центре и в восточных областях +28°...+31°, а на юге столбики термометров покажут +30°...+33°.

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24 июля осадки распространятся также на Винницкую, Житомирску. и Киевскую области, а на востоке небольшие дожди останутся лишь в Донецкой области.

Температура существенно не изменится, +26°...+32°.

В середине недели дожди с грозами ожидаются на западе, в большинстве южных, а также в Винницкой и Житомирской областях. В западных областях температура снизится до +20°...+24°. На остальной территории температура останется без существенных изменений.

Перед выходными, 26 июля, осадки продолжатся на западе, в большинстве южных, а также в Житомирской и Винницкой областях.

В западных, а также в Винницкой и Житомирской областях будет +21°...+24°, а на остальной территории будет от +27° до +32°.

На выходных осадков постепенно станет меньше и к концу недели они полностью покинут нашу страну. Облачности станет меньше, а солнца больше. Температура повысится. На западе уже будет +27°...+28°, на юге +28°...+31°, в центральной части +30°...+33°, а на юге и востоке ожидается жара +32°...+34°.

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