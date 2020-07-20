Погода на неделю: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)

Теплее всего будет на юге и востоке.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет тепло.

В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +32°, в остальных регионах до +29°...+31°.

Прогноз на 20 июля / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +33°.

Прогноз на 21 июля / УНИАН

В среду, 22 июля, практически без осадков. Самая жаркая погода будет на юге - до +32°. В остальных регионах до +21°...+30°.

Прогноз на 22 июля / УНИАН

В четверг в Украине похолодает. Ночью по стране температура +10°…+18°, днем до +29°.

Прогноз на 23 июля / УНИАН

В пятницу практически без осадков. Днем на юге до +33°, в остальных регионах до +29°.

Прогноз на 24 июля / УНИАН

25 и 26 июля в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +12°, на остальной территории +13°…+19°. Днем температура по стране +23°...+34°. В воскресенье ночью на западе температура до +12°, днем в Украине от +20° до +32°.

Прогноз на 25 июля / УНИАН

Прогноз на 26 июля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

20 июля - Евдокии-сеногнойки. Идут дожди - портится сено.

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21 июля - Прокопия, великомученика (Прокопа). Если черники в лесу спелые - то поспела и рожь, богатый будет урожай.

22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.

23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.

24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

25 июля - Прокла. На святого Прокла - великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман - к дождю.

26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.

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