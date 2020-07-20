Погода на неделю: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
Теплее всего будет на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет тепло.
В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +32°, в остальных регионах до +29°...+31°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +33°.
В среду, 22 июля, практически без осадков. Самая жаркая погода будет на юге - до +32°. В остальных регионах до +21°...+30°.
В четверг в Украине похолодает. Ночью по стране температура +10°…+18°, днем до +29°.
В пятницу практически без осадков. Днем на юге до +33°, в остальных регионах до +29°.
25 и 26 июля в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +12°, на остальной территории +13°…+19°. Днем температура по стране +23°...+34°. В воскресенье ночью на западе температура до +12°, днем в Украине от +20° до +32°.
Народный прогноз погоды в Украине
20 июля - Евдокии-сеногнойки. Идут дожди - портится сено.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца июля
21 июля - Прокопия, великомученика (Прокопа). Если черники в лесу спелые - то поспела и рожь, богатый будет урожай.
22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.
23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.
24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.
25 июля - Прокла. На святого Прокла - великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман - к дождю.
26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+27°... +15°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+30°... +14°
- Житомир+28°... +16°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+24°... +15°
- Киев+28°... +16°
- Кропивницкий+30°... +12°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+29°... +19°
- Полтава+28°... +15°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+23°... +14°
- Харьков+27°... +15°
- Херсон+32°... +19°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+27°... +13°
- Чернигов+27°... +12°
- Черновцы+23°... +14°