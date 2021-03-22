Дожди и мокрый снег: стало известно, какой будет погода в Украине на этой неделе (карта, видео)
Ближайшую неделю в Украине будут идти дожди, местами с мокрым снегом. К выходным погода стабилизируется, а столбики термометров поднимутся до +8°.
Всю неделю на территории страны будут идти дожди. Осадки ожидаются во всех областях. Столбики термометров не поднимутся выше отметки в +9°.
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Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в понедельник осадки ожидаются на севере и западе Украины. Солнечно будет в Черновицкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Температура днем не поднимется выше +7°.
Во вторник, 23 марта, дожди и мокрый снег ожидаются практически во всех регионах страны. В этот день немного похолодает: столбики термометров покажут -6°...+5°.
В среду, 24 марта, осадки начнут покидать территорию Украины. Ясная и солнечная погода ожидается во Львовской и Черниговской областях. В западных регионах будет сухая облачная погода. Дожди и тучи останутся на востоке, в центре и на юге страны.
25 марта, в четверг, погода будет такой же, как и днем ранее. Осадки ожидаются на востоке, в центре и на юге Украины, а на западе - солнечно и сухо.
Конец рабочей недели ознаменуется в Украине незначительным потеплением, столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до отметки +8°...+9°. Однако дожди все еще будут в Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму.
На выходных незначительные осадки вновь придут на запад и север Украины. В субботу осадки ожидаются во Львовской области, а в воскресенье - во Львовской, Ривненской, Винницкой, а также Киевской и Черниговской областях. Одновременно с этим солнышко покажется на востоке, в центре и на Юге страны.
Народный прогноз
22 марта. Чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.
23 марта. Двадцать третьего марта признаки насморка у здорового человека предвещают мокрую погоду.
24 марта. Вороны, которые спускаются на землю, предсказывают потепление
25 марта. Если настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.
27 марта. Если кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.
28 марта отмечается как день лесного ухаживания. В этот день принято ходить в лес и благодарить его за то, что он дает людям грибы и ягоды.
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- Винница+4°... -4°
- Днепр+6°... -1°
- Донецк+7°... -1°
- Житомир+3°... -4°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... -3°
- Киев+3°... -4°
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- Николаев+7°... 0°
- Одесса+5°... 0°
- Полтава+7°... -2°
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- Сумы+6°... -5°
- Тернополь+3°... -4°
- Харьков+6°... -2°
- Херсон+6°... 0°
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- Чернигов+4°... -5°
- Черновцы+4°... -3°