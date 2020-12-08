Ветер принесет в Украину существенное потепление: синоптик удивила прогнозом на ближайшие дни

15:20, 8 декабря 2020
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Воздушная масса также принесет с собой дождь и мокрый снег.

В ближайшие дни в Украине будет ветрено / Фото REUTERS
В ближайшие дни в Украине будет ветрено / Фото REUTERS

В среду, 9 декабря, Украина еще будет под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier. Поэтому существенных осадков не предвидится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Только в Одесской, в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега.

"Серьезный активный циклон над Италией Yvonne пока нам не угрожает, но обуславливает в Украине сильный ветер. Он удержится и завтра, 9 декабря, будет восточного и юго-восточного направлений", - написала синоптик.

Температура воздуха будет низкая: ближайшей ночью -4°...-10°, на востоке до -12°, в западных областях 0°...-4°, на юге около 0°.

Завтра днем ожидается от -3° до +2°, на юге до +4°. На Закарпатье и в Крыму до +5°...+9°.

В четверг, 10 декабря, в Украину ворвется другая воздушная масса с юго-запада Европы. Принесет существенное потепление и умеренные или сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Охватит запад, север, часть центра, Одесчину. 

В Киеве завтра, в среду, еще морозно, днем до -4°, ветрено, но сухо.

А 10 декабря в столице начнет падать атмосферное давление, температура воздуха повысится до 0°...+1°. Осадки могут быть сильными-мокрый снег и дождь. Также ожидается сильный ветер.

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Автор: Елена Пилипчак

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