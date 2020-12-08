Ветер принесет в Украину существенное потепление: синоптик удивила прогнозом на ближайшие дни
Воздушная масса также принесет с собой дождь и мокрый снег.
В среду, 9 декабря, Украина еще будет под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier. Поэтому существенных осадков не предвидится.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Только в Одесской, в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега.
"Серьезный активный циклон над Италией Yvonne пока нам не угрожает, но обуславливает в Украине сильный ветер. Он удержится и завтра, 9 декабря, будет восточного и юго-восточного направлений", - написала синоптик.
Температура воздуха будет низкая: ближайшей ночью -4°...-10°, на востоке до -12°, в западных областях 0°...-4°, на юге около 0°.
Завтра днем ожидается от -3° до +2°, на юге до +4°. На Закарпатье и в Крыму до +5°...+9°.
В четверг, 10 декабря, в Украину ворвется другая воздушная масса с юго-запада Европы. Принесет существенное потепление и умеренные или сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Охватит запад, север, часть центра, Одесчину.
В Киеве завтра, в среду, еще морозно, днем до -4°, ветрено, но сухо.
А 10 декабря в столице начнет падать атмосферное давление, температура воздуха повысится до 0°...+1°. Осадки могут быть сильными-мокрый снег и дождь. Также ожидается сильный ветер.
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