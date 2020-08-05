Погода на завтра: в Украине будет жарко и без осадков (карта)

16:30, 5 августа 2020
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Местами температура поднимется до +35°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 6 августа в Украине без осадков, температура до +35°.

Стало известно, когда в Украину вернутся дожди

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +31°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +35°.

По народному прогнозу, 6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину. Поэтому этот день и получил такое название. 

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода в Украине#жара в Украине
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