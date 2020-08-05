Погода на завтра: в Украине будет жарко и без осадков (карта)
Местами температура поднимется до +35°.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 августа в Украине без осадков, температура до +35°.
Стало известно, когда в Украину вернутся дожди
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +14°, днем до +31°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +15°, днем до +35°.
По народному прогнозу, 6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину. Поэтому этот день и получил такое название.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+30°... +16°
- Днепр+32°... +16°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+30°... +15°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+30°... +15°
- Кропивницкий+32°... +15°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+28°... +16°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+33°... +18°
- Одесса+29°... +18°
- Полтава+30°... +15°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+28°... +13°
- Тернополь+28°... +14°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+33°... +18°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+31°... +16°
- Чернигов+31°... +13°
- Черновцы+28°... +15°