Осадков в столице 8 апреля не будет.

Начало недели в Киеве будет теплым и сухим. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Весь день 8 апреля в столице ожидается облачная погода с прояснениями, однако осадков не будет. Утром столбики термометров покажут +12°, а днем воздух прогреется до +19°...+22°.

Ветер будет преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 751-753 миллиметра ртутного столба.

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Погода 8 апреля - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +8°, днем +22°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +21°.

В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +7°, днем +21°.

В Тернополе 8 апреля ночью будет +8°, днем +20°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет небольшая, ночью +5°, днем +22°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +11°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +22°.

В Виннице сегодня будет +7°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +8° днем +21°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+20°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет практически безоблачго, ночью +9°, днем +19°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +21°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+20°.

В Одессе 8 апреля - практически безоблачно, температура ночью +11°, днем +19°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +22°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +7°, а днем +19°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +21°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +7°...+17°.

В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +23°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.

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