Осадки в столице ожидаются ближе к вечеру.

В среду, 2 августа, в Киеве станет еще теплее, а ближе к вечеру ударит гроза. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В ночь на среду столбики термометров в столице покажут +17°...+19°, а днем воздух прогреется до +28°. В течение дня ожидается небольшая облачность, а вечером - дождь с грозой.

Ветер будет переменных направлений, до 3,2 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 741-742 миллиметра ртутного столба.

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Погода 2 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, ливень.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +23°, легкий дождь.

В Тернополе 2 августа ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +22°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +26°, практически безоблачно, возможен небольшой дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, ливень.

В Виннице завтра будет +17°...+26°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в среду будет ночью +18° днем +26°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+27°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +30°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+26°, ливень.

В Одессе 2 августа - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +26°, легкий дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +18°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +18°...+28°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +29°, легкий дождь.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +29°.

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