Перед выходными в Киеве продлится теплая и сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью 18 апреля температура в столице снизится до +11°...+13°, а днем повысится до +22°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Южный ветер добавит весенней свежести, его скорость будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749-752 миллиметра ртутного столба.
Погода 18 апреля
Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +11°, днем +23°.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +23°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.
В Тернополе 18 апреля ночью будет +11°, днем +22°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +10°, днем +21°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +9°, днем +22°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность и дождь.
В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +10°, днем +22°.
В Виннице завтра будет +10°...+22°, ясно.
В Житомире в пятницу ночью будет +11°, днем +22°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+23°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +11°, днем +21°, практически безоблачно.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +23°, ясно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+23°.
В Одессе 18 апреля - ясно, температура ночью +8°, днем +15°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +23°, ясно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +7°, днем +23°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +23°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +23°, ясно.
В Харькове - ясно, температура ночью +9°, днем +23°.
В Днепре температура ночью будет +10°, днем +23°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет ясно, +7°...+20°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +24°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +24°.