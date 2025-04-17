Осадков в столице не ожидается.

Перед выходными в Киеве продлится теплая и сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью 18 апреля температура в столице снизится до +11°...+13°, а днем повысится до +22°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Южный ветер добавит весенней свежести, его скорость будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749-752 миллиметра ртутного столба.

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Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +11°, днем +23°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Тернополе 18 апреля ночью будет +11°, днем +22°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +10°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +9°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность и дождь.

В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +10°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +10°...+22°, ясно.

В Житомире в пятницу ночью будет +11°, днем +22°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+23°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +11°, днем +21°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +23°, ясно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+23°.

В Одессе 18 апреля - ясно, температура ночью +8°, днем +15°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +23°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +7°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +23°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +23°, ясно.

В Харькове - ясно, температура ночью +9°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +7°...+20°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +24°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +24°.

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