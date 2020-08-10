В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +28°

В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

Погода в Киеве 11 августа будет дождливой, температура днем до +28°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 3,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:39, а зайдет в 20:25.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°.

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