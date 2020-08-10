В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +28°
В столице завтра будет тепло.
Погода в Киеве 11 августа будет дождливой, температура днем до +28°.
Погода на неделю: в Украину придет похолодание (карта)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 3,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:39, а зайдет в 20:25.
Как сообщал УНИАН, 11 августа в Украине местами пройдут дожди, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +14°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+30°... +16°
- Житомир+26°... +15°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+26°... +17°
- Кропивницкий+28°... +16°
- Луганск+30°... +16°
- Луцк+28°... +15°
- Львов+28°... +15°
- Николаев+31°... +19°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+26°... +13°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+26°... +14°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+31°... +20°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+27°... +16°
- Чернигов+27°... +15°
- Черновцы+27°... +16°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+24 °
Влажность:78 %
Давление:755 мм
Ветер: 1.9 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:19
Закат20:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
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