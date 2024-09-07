практически по всей стране 7 сентября будет сухо, ясно и безоблачно.

Суббота, 7 сентября, подарит украинцам отличную погоду. Температура будет комфортной по всей стране, осадков не ожидается, а день будет ясным и безоблачным. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет около +28°, только в Хмельницкой области столбики термометров покажут +26°, а на Закарпатье воздух прогреется до +30°. На Львовщине - небольшая облачность, а на остальной территории будет ясно и солнечно.

Жителей севера Украины сегодня ждет ясная, сухая и безоблачная погода с температурой +26°...+27°.

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На востоке Украины в субботу будет комфортная температура +25°...+26°. В Донецкой области - небольшая облачность, а в Луганской и Харьковской будет преимущественно ясно и безоблачно.

В центральной части Украины сегодня тоже будет сухо и много солнца, а столбики термометров в течение дня покажут +25°...+27°.

Такая же температура будет и на юге Украины, +25°...+27°, только в Крыму на побережье моря ожидается небольшая облачность, а столбики термометров покажут около +23°.

Приметы погоды 7 сентября

Если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая. В эти дни начинают косить овес, заканчивают сбор груш, приступают к сбору рябины, обильно поливают садовую землянику.

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