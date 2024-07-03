В ряде областей Украины объявили I и II уровни опасности.

В Украине на 3 июля объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"3 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях пройдут значительные дожди. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

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"В Черновицкой области сильные дожди", - предупреждают в Укргидрометцентре. Из-за непогоды в области объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Погода 3 июля - прогноз по Украине

Сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается облачная погода с прояснениями, дожди, грозы, а днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с,

В Житомирской, Хмельницкой и Винницкой синоптики прогнозируют значительные дожди. В Черновицкой области в течение суток дожди будут сильными. Температура днем снизится до +17°...+22°.

На Киевщине и Черниговщине будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура +24°...+29°.

На остальной территории Украины 3 июля сохранится сухая и жаркая погода. Днем столбики термометров покажут +30°...+34°, местами раскалит до +35°...+37°.

Ветер в Украине будет юго-восточный, на западе и севере страны преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

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