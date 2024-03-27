Осадки ожидаются преимущественно на западе страны.

В четверг, 28 марта, температура в Украине продолжит повышаться. В большинстве областей воздух прогреется до +12°...+15°, а местами будет +16°...+18°. Местами в западных областях пройдут дожди. Осадки ожидаются также и в Винницкой области. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +15°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность, легкий дождь. Ночью +6°, днем +14°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°, легкий дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°, дождь.

В Тернополе 28 марта ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +15°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°, дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+18°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +5° днем +17°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+13°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +16°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+15°.

В Одессе 28 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +12°.

В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +14°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +15°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+18°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +16°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +15°.

Приметы погоды 28 марта

В этот день принято ходить в лес и благодарить его за то, что он дает людям грибы и ягоды. Увидел скворца - весна у крыльца.

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