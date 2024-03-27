В четверг, 28 марта, температура в Украине продолжит повышаться. В большинстве областей воздух прогреется до +12°...+15°, а местами будет +16°...+18°. Местами в западных областях пройдут дожди. Осадки ожидаются также и в Винницкой области. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +15°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность, легкий дождь. Ночью +6°, днем +14°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°, легкий дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°, дождь.
- В Тернополе 28 марта ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +15°, переменная облачность, дождь.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°, дождь.
- В Виннице завтра будет +5°...+18°, небольшая облачность, дождь.
- В Житомире в четверг будет ночью +5° днем +17°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+13°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+15°.
- В Одессе 28 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +12°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +17°.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +14°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +15°.
- В Днепре температура ночью будет +5°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+18°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +16°.
- В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +2°, днем +15°.
Приметы погоды 28 марта
В этот день принято ходить в лес и благодарить его за то, что он дает людям грибы и ягоды. Увидел скворца - весна у крыльца.