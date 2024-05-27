На юге страны сегодня местами пройдут дожди.

В понедельник, 27 мая, в Украине будет очень тепло. Практически по всей стране ожидается сухая погода с переменной облачностью, только на юге местами будет дождить. В большинстве областей воздух прогреется до +24°...+28°, на юге и в Черновицкой области будет от +20° до +23°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +15°, днем +26°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +26°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +26°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Тернополе 27 мая ночью будет +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +24°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +27°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью +12°, днем +23°.

В Виннице сегодня будет +11°...+27°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +13°...+27°.

В Одессе 27 мая - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +20°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, ливень.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +13°, а днем +28°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +11°...+20°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +28°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +28°.

Приметы погоды 27 мая

Если погода в этот день прохладная, то и лето будет прохладным.

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