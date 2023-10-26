Ночью в северо-восточных, восточных и Днепропетровской областях ожидаются умеренные дожди. В то же время в большинстве южных и центральных областей днем без существенных осадков.

Дожди в Украине в четверг, 26 октября 2023 года, постепенно прекратятся, будет влажно и прохладно, сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, в северо-восточных, восточных и Днепропетровской областях ночью ожидаются умеренные, местами значительные дожди. В то же время в большинстве южных и центральных областей днем без существенных осадков.

Также ночью и утром в западных и северных областях местами туман.

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"Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, ночью в северо-восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, в Крыму и на побережье морей до 16°; днем 13-18°, на юге страны местами 20-23°; на Черниговщине и Сумщине ночью 3-8° тепла, днем 6-11°", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Погода в Украине-последние прогнозы

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, циклон, который охватил Украину 25 октября и накрыл дождями, будет постепенно перемещаться в восточном направлении, и тянуть за собой атмосферные фронты. Поэтому дожди на севере и в центре стихнут и даже днем прекратятся.

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