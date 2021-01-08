2020 год стал самым жарким за всю историю наблюдений

Рекорд прошлого года - рост на 1,25 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня.

Последние шесть лет являются самыми теплыми из зарегистрированных / фото ua.depositphotos.com

2020 год обошел 2016-й как самый жаркий за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Службу мониторинга климата Европейского союза Copernicus (C3S).

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По ее данным, начиная с 2015-го, шесть лет подряд самые теплые из зарегистрированных, так же как и 20 из последних 21 года, что свидетельствует об устойчивой тенденции.

Рекорд прошлого года - рост на 1,25 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня - был тем более тревожным, потому что он был достигнут без содействия периодического природного погодного явления, известного как Эль-Ниньо, которое в сумме давало два десятых градуса по данным НАСА и Британского метеорологического бюро.

«Это еще одно напоминание о неотложности амбициозных сокращений выбросов для предотвращения неблагоприятных климатических воздействий в будущем», - отметил директор C3S Карло Буонтемпо.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в 2020 году в Киеве зафиксировали 36 температурных рекордов. Больше всего - в марте.

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