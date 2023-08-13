Наиболее заметное повышение температуры ожидается на западе страны.

Сегодня практически по всей Украине ожидается повышение температуры. Наиболее заметным оно будет на западе страны, где местами станет теплее сразу на 4-5 градусов. Дождей не ожидается. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будет много солнца. После последних прохладных дней температура тут повысится сразу до +25°...+28°.

Небольшая облачность сегодня будет на севере Украины. Здесь столбики термометров покажут от +23° в Сумской области до +27° в Киевской.

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На востоке будет много солнца, а воздух тут прогреется до +26°...+29°, на побережье - до +32°.

Жителей центральных областей от солнца спасет небольшая облачность. Столбики термометров тут покажут +26°...+29°.

На юге Украины будет практически безоблачно. Здесь также потеплеет до +27°...+31°.

Приметы погоды 13 августа

13 августа - Евдокимов день. Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.

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