Сегодня практически по всей Украине ожидается повышение температуры. Наиболее заметным оно будет на западе страны, где местами станет теплее сразу на 4-5 градусов. Дождей не ожидается. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В западных областях сегодня будет много солнца. После последних прохладных дней температура тут повысится сразу до +25°...+28°.
Небольшая облачность сегодня будет на севере Украины. Здесь столбики термометров покажут от +23° в Сумской области до +27° в Киевской.
На востоке будет много солнца, а воздух тут прогреется до +26°...+29°, на побережье - до +32°.
Жителей центральных областей от солнца спасет небольшая облачность. Столбики термометров тут покажут +26°...+29°.
На юге Украины будет практически безоблачно. Здесь также потеплеет до +27°...+31°.
Приметы погоды 13 августа
13 августа - Евдокимов день. Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.