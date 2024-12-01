В Украине будет сухо, а во многих областях ожидаются солнечные прояснения.

С приходом зимы погода в Украине улучшится. На смену пасмурному небу придут солнечные прояснения, а осадки покинут территорию нашей страны. Об этом сообщает Погода УНИАН.

1 декабря на западе Украины установится сухая погода с небольшой облачностью, местами будет ясно и безоблачно. Столбики термометров покажут +3°...+7°.

На севере Украины сегодня будет переменная облачность. Температура тут окажется в пределах +2°...+4° - на пару градусов теплее, чем было до этого.

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На востоке Украины сегодня будет холоднее всего, несмотря на солнечные прояснения. Температура в течение дня тут ожидается не выше 0°...+1°.

Небольшая облачность сегодня будет в центральной части Украины. Тут воздух прогреется до +1°...+4°, а в Черкасской области возможен мокрый снег.

Жителей юга Украины порадует небольшая облачность и температура в пределах +2°...+4°. Без осадков.

1 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды

1 декабря - день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет. Если с утра тепло - будет оттепель в начале зимы, холод и метелица днем - такой будет середина зимы; под вечер начнется метель - зима будет уходить от нас неохотно. В этот день овощеводы советуют сажать лук на выгонку и сеять семена на зелень - петрушку, ревень, укроп.

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