Синоптик отметила, что нынешняя холодная и дождливая весна благоприятна для будущего урожая.

На майские праздники в Украине не будет привычной для этого времени теплой погоды.

Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, передает OBOZREVATEL.

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"До 10 мая особой жары не видно", - уточнила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Но в этот период все равно будут наблюдаться небольшие осадки, хоть и не каждый день.

"2-3 дня без осадков, но что-то будет выпадать", - пояснила она.

По прогнозам Адаменко, заморозки в Украине прекратятся ближе к 29 апреля:

"В воздухе заморозков быть не должно. Могут быть на почве - больше всего на западе и на севере, на юге меньше всего".

Адаменко добавила, что нынешняя холодная и дождливая весна крайне благоприятна для будущего урожая.

"На данный момент ресурс влаги на полях - лучший за последние 20 лет. Благодаря зимним и апрельским осадкам. На западе страны их было меньше нормы, на остальной территории выше нормы, но так как невысокая температура, испарения минимальные, потеря влаги незначительная", - пояснила она.

Синоптик добавила, что на сегодняшний день нигде в Украине "нет засушливых явлений, что бывает крайне редко". В этом контексте Адаменко пошутила, что этой весной "не получилось переобуться сразу из сапог в босоножки", но такая погодная ситуация очень полезна для сельскохозяйственных культур.

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Автор: Елена Пилипчак