Прохладную погоду, которая установилась в Украине в эти дни, нельзя назвать похолоданием. До воскресенья, 23 мая, на территории Украины установится дневная температура в интервале +15°…+20° и затем дожди прекратятся.
Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает OBOZREVATEL.
"Мы находимся в центре циклонической деятельности. Все время преобладает пониженное атмосферное давление, и эти синоптические процессы приносят осадки и невысокие температуры. Один из факторов этого - облачность", - сказала Адаменко.
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По ее прогнозу, вся текущая неделя до 23 мая включительно будет с осадками.
"Это не циклон, который бы переместился, вылил все и ушел. Это бесконечные небольшие барические образования, которые приносят осадки. Все по климату, в пределах климатической нормы, разве что немножко ниже нормы западные и северные области", - рассказала синоптик.
По ее оценкам, до воскресенья, 23 мая, на территории Украины установится дневная температура в интервале +15°…+20°. Ночи станут более теплыми - до +13 градусов, на востоке воздух может прогреваться до +28°, а на западе температура будет существенно ниже - порядка +16°.
Адаменко добавила, что в то же время многое будет зависеть и от облачности:
"Понятно, что где +20°, там и +22°. Есть облако - будет +20°, есть солнце - будет +23°…+25°".
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