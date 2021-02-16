Непогода продолжается: на Сумщине температура упала до -20°, на Прикарпатье замело дороги к 17 селам (видео)

12:05, 16 февраля 2021
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В Глухове сегодня школьники остались дома.

Подъезды к некоторым селам до сих пор остаются заблокированными / Фото REUTERS
Подъезды к некоторым селам до сих пор остаются заблокированными / Фото REUTERS

В Сумской области из-за сильного мороза в больницы попали 6 человек с обморожениями и общим переохлаждением: кто-то долго работал на улице и отморозил пальцы рук, кто находился на улице в мокрой обуви, а кого-то нашли прохожие после употребления алкогольных напитков. 

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За сутки в Украине выпало 30 сантиметров снега, температура упала до -19° (видео)

Ночью в северных районах области температура опустилась до -20°. В Глухове сегодня школьники остались дома. Педагоги решили на один перевести все школы на дистанционное обучение. Сейчас в медучреждениях и библиотеках Сумской области работают около 600 пунктов обогрева.

Медики призывают людей не пренебрегать предостережениями и при малейшем переохлаждении идти в помещение, согреваться горячим чаем. Сильные морозы продержатся в Украине как минимум до выходных. 

На Прикарпатье из-за новых снегопадов отрезанными от сообщения остаются 17 сел. Доехать туда можно разве что снегоболотоходом - сейчас весь спецтранспорт перебросили в заметенные села. 

Еще 41 населенный пункт замело частично - автобусы и легковые машины туда не ездят, чтобы не застрять в снегах. Снегоуборочная техника работает круглосуточно, но проблему создают сильные ветры, которые сдувают снег с полей и повторно заметают только что расчищенные дороги.

Кроме Прикарпатья, остаются заблокированными пути на Волыни и Ривненщине.

В дополнение к снегу в Украину пришли еще и лютые морозы. Холоднее всего прошлой ночью было в Черниговской и Сумской областях. Там столбики термометров опускались до -20°...-24°.

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Автор: Елена Пилипчак

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