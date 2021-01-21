Одессу окутал необычный туман: появились фото

14:31, 21 января 2021
103

Сегодня утром жители Одессы наблюдали необычный туман - от поверхности земли он поднимался максимум на 10-12 метров.

фото margo_ray, Instagram
фото margo_ray, Instagram

Сегодня утром Одессу словно укрыло одеялом. Туман с моря заполонил все улицы и площади.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Синоптик рассказала, надолго ли в Украину пришло потепление

Как сообщается, необычное природное явление снимали и выкладывали в сеть горожане. 

Специалисты говорят, сказочный туман имеет простое научное объяснение: из-за потепления температура воздуха значительно превысила температуру воды, и улицы затянуло белым.

От поверхности Земли туман поднимался максимум на 10-12 метров, но как только солнце нагрело поверхность воды, эффект исчез так же быстро, как и появился.

фото imvise, Instagram
фото imvise, Instagram
фото mamaodessa2021, Instagram
фото mamaodessa2021, Instagram

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: видеотуманфотопогода в Одессеновости Одессы
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
63 %
751 мм
5.7 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь