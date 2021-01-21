Одессу окутал необычный туман: появились фото
Сегодня утром жители Одессы наблюдали необычный туман - от поверхности земли он поднимался максимум на 10-12 метров.
Сегодня утром Одессу словно укрыло одеялом. Туман с моря заполонил все улицы и площади.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как сообщается, необычное природное явление снимали и выкладывали в сеть горожане.
Специалисты говорят, сказочный туман имеет простое научное объяснение: из-за потепления температура воздуха значительно превысила температуру воды, и улицы затянуло белым.
От поверхности Земли туман поднимался максимум на 10-12 метров, но как только солнце нагрело поверхность воды, эффект исчез так же быстро, как и появился.
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