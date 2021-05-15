Теплее всего будет на востоке и юго-востоке.

В понедельник, 17 мая, синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с дождями и грозами во многих областях Украины.

Читайте такжеЛивни и похолодание: синоптики раскрыли, где в Украине ухудшится погодаОб этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра.

Так, практически во всех регионах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Сухо будет лишь в восточных областях.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юге и востоке преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Днем в восточных и южных областях воздух прогреется до 23-28 градусов, на остальной территории – до 16-21.

В Киеве и Киевской области также ожидаются дожди. Столбики термометра днем покажут 19-21 градус тепла.

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Автор: Катерина Шварц