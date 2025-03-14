Только на юго-востоке еще задержится тепло.

На выходных, 15 и 16 марта, погода в Украине резко изменится. Начиная с западных областей в нашу страну придет резкое похолодание. Температура во многих областях снизится до +3°...+7°, только на юго-востоке еще задержится тепло +19°...+21°. Дожди на выходных продолжатся. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью +2°, днем +10°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +2°, а днем +4°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью +1°, днем +8°, пасмурно, дождь. В воскресенье ночью 0°, днем +5°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +1°, днем +6°, пасмурно, сильный дождь. В воскресенье - ясно, ночью -1°, днем +7°.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сильный дождь. Температура воздуха +4°...+14°. В воскресенье температура будет +2°...+7°, пасмурно.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +9°...+14°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +8°, днем +17°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +5°...+13°, пасмурно, небольшой дождь.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +18°. В воскресенье температура составит +7°...+15°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +13°...+23°. В воскресенье +14°...+24°, небольшая облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°. В воскресенье ночью ожидается +7°, днем +16°, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +9°, днем +21°, возможен дождь.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +20°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +7°, днем +20°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, ливень. Температура ночью +6°, днем до +4°. В воскресенье ночью температура составит -1°, днем столбики термометров покажут +2°, пасмурно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +9°, днем +6°, пасмурно, дождь. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит 0°, днем +4°.

В Трускавце в субботу пасмурно, дождь, температура до +4°. В воскресенье - пасмурно, температура 0°...+4°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +6°, дождь. В воскресенье - пасмурно, +1°...+8°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +19°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +11°...+17°.

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